تفشي فيروس كورونا بمبنى حكومي في فلوريدا ووفاة شخصين

متغير "دلتا" لفيروس كورونا يصل إلى أمريكا.. وفاوتشي يحذر من إعلان النصر قبل الأوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي شخصان، ونُقِل أربعة من زملائهم في العمل إلى المستشفى بعد اجتياح تفشي لفيروس "كوفيد-19" مبنى حكومي في مقاطعة ماناتي بفلوريدا.

وبدأ تفشي المرض في قسم تكنولوجيا المعلومات، وفقاً لمدير مقاطعة ماناتي، وعالم الأوبئة، سكوت هوبز.

وثبتت إصابة شخص آخر بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ولكنه كان يعمل في قسم مختلف من الطابق ذاته.

ومن بين المصابين الستة، نقل 5 منهم إلى المستشفى.

وتوفي موظف كان في المستشفى، وتوفي موظف آخر لم يدخل المستشفى، وفقاً لما قاله هوبز لمراسلة CNN، إيرين بورنيت.

وقال هوبز إن الموظف الوحيد الذي كان معرضاً للفيروس في مكتب تكنولوجيا المعلومات، والذي تم تطعيمه، لم يصب بالعدوى.

وقال هوبز لبرنيت: "الأعراض السريرية تثير قلقي من كوننا نتعامل مع متغير شديد العدوى، ومميت للغاية".

وأُغلق المبنى الحكومي الجمعة كإجراء احترازي، وأُعيد فتحه الاثنين، ولكن، أبقى المسؤولون ارتداء الكمامات أمراً اختياراً.

قال هوبز إنه يشجع العمال الذين لم يتم تطعيمهم على ارتداء كمامة، وترص المقاطعة على جعلها متاحة للموظفين، والزوار.

وأكد هوبز: "من الواضح أن الكمامات تعمل، ولكن اللقاح أكثر أهمية في هذه المرحلة".

وستقدم مقاطعة ماناتي عيادة للقاح "كوفيد-19" للموظفين في مبنى الإدارة الجمعة.