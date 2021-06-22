وسط تفاوت كبير بين الدول.. تطعيم 10% من سكان العالم ضد كورونا

متغير دلتا "الشرس" ينتشر حول العالم.. والبلدان تحاول مواجهته بالتطعيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تطعيم حوالي 10٪ من السكان، أي أكثر من 782 مليون شخص، بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على الصعيد العالمي، وفقًا لمنشور من منظمة "عالمنا بالبيانات" (Our World in Data).

ولكن تختلف تغطية التطعيم اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة ومستوى دخل البلد.

وتم تطعيم أكثر من 30٪ من الأشخاص في أمريكا الشمالية و28٪ في أوروبا بشكل كامل، مقارنة بحوالي 11٪ في أمريكا الجنوبية و 8٪ في آسيا.

وفي أفريقيا، تم تطعيم أقل من 1 ٪ من السكان ضد كوفيد-19، وفقًا لمنشور "عالمنا بالبيانات" (OWID).

وتبلغ تغطية التطعيم في الدول ذات الدخل المرتفع (28.5٪) أكثر من 10 مرات من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (2.7٪).

وفي الدول منخفضة الدخل، يتم تلقيح حوالي 0.1٪ فقط من السكان بشكل كامل.

من بين الدول الأكثر تلقيحًا هي: إسرائيل (60٪) والبحرين (54٪) ومنغوليا (52٪) والمجر (47٪) والولايات المتحدة (45٪) وأوروغواي (41٪).

من بين الدول الأقل تحصينًا: كينيا (0.4٪) ، وأوكرانيا (0.8٪)، وباكستان (2٪)، وأستراليا (3٪)، والهند (4٪).