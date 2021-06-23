ميركل تتلقى جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا

دراسة: الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا يزيد من خطر التعرض لآثار جانبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تلقت جرعة ثانية من لقاح ضد فيروس كورونا من مُصنع مختلف عن الشركة المصنعة للجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن ميركل حصلت على جرعة أولى من أسترازينيكا وجرعة ثانية من مودرنا.

وليس من الواضح ما إذا كانت وكالة الأدوية الأوروبية قد وافقت على خلط الجرعتين الأولى والثانية.

وتقوم دراسة واحدة على الأقل في المملكة المتحدة بتقييم هذه الممارسة، حيث لم تتم الموافقة عليها.

وفي الولايات المتحدة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم خلط اللقاحات، قائلة: "لم يتم تقييم سلامة وفعالية سلسلة المنتجات المختلطة.. يجب استكمال جرعتين من المنتج نفسه".