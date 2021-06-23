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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنفت وزارة الصحة الهندية الثلاثاء، متغير "دلتا بلس" لفيروس كورونا باعتباره "مثيرًا للقلق".

ويُعد المتغير نسخة من متغير "دلتا" لفيروس "كوفيد-19" الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، واكتُشف في 3 ولايات هندية حتى الآن، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وتم تقديم المتغير الجديد، الذي تشير إليه الحكومة الهندية أيضًا باسم "AY.1"، أو "B.1.617.2.1"، إلى نظام البيانات العالمي "Global Data System"، وفقاً لبيان حكومي.

واكتُشف المتغير لدى 22 مريضاً في ولايات ماهاراشترا، وكيرالا، وماديا براديش الهندية، بحسب ما ذكره وزير الصحة الهندي، راجيش بوشا، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وعُثر على 16 من أصل 22 حالة في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند وحدها، وفقاً لما ذكره.

ونصحت الحكومة الهندية تلك الولايات بالاعتماد على تدابير الاحتواء بشكل فوري، وتعزيز الاختبارات، والتتبع، والتطعيم في مناطق تواجد المتغير.

وقالت القائدة الفنية للفريق المعني بـ"كوفيد-19" لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيركوف، إن منظمة الصحة العالمية تتعقب متغير "دلتا بلس" لتحديد قابليته للانتقال، وشدته.

ويُظهر متغير "دلتا بلس" العديد من السمات المقلقة مثل زيادة قابلية الانتقال، والارتباط الأقوى لمستقبلات خلايا الرئة، ووجود انخفاض محتمل في استجابة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.