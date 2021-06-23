السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن اعتماد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة السعودية إن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت أن ذلك يأتي "طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية".

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا "تسير وفق ما هو مخطط له"، وقالت: "تم حتى الآن إعطاء 16.8 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزًا في مختلف مناطق المملكة".