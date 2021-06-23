يشكل تهديدًا كبيرًا.. ماذا يعني متغير "دلتا" لفيروس كورونا في أمريكا؟

ما هي أوجه الاختلاف بين متغير دلتا ومتغير ألفا لفيروس كورونا وأيهما أكثر خطورة؟

متغير "دلتا" لفيروس كورونا يصل إلى أمريكا.. وفاوتشي يحذر من إعلان النصر قبل الأوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن تصبح إحدى متغيرات فيروس كورونا التي رُصدت لأول مرة في الهند المتغير المهيمن في الولايات المتحدة، إذ يقول مصممو نماذج الأمراض المعدية إنه قد يتسبب في "عودة ظهور" الفيروس في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول الخبراء إن المتغير قد يمثل بالفعل 1 من كل 5 إصابات على مستوى البلاد.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي، لـCNN الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يصبح متغير "دلتا" المتغير السائد في الأشهر المقبلة.

وقال نائب رئيس العلوم في شركة "Helix"، ويليام لي إن الأمر قد يكون على بعد أسابيع وليس أشهر.

وساهمت اختبارات "كوفيد-19" التابعة للشركة في تتبع عدد من المتغيرات.

وخلال الأسبوعين اللذين سبقا 5 يونيو/حزيران، قدّرت مراكز السيطرة على الأمراض أن متغير "دلتا" كان مسؤولاً عن حوالي 10% من الإصابات في الولايات المتحدة تقريباً.

وأوضح لي أنه "قابل للانتقال بشكل كبير إلى درجة أنه ستظل هناك فاشيات ما لم تكن معدلات التطعيم عالية بما فيه الكفاية".

التنبؤ بالمستقبل

ويُظهر مصممو نماذج الأمراض المعدية كيف يمكن لمتغير مثل "دلتا" أن يؤدي لعودة ظهور "كوفيد-19" بوقت لاحق هذا العام.

ووجد أحدث نموذج أن متغير شبيه بـ"دلتا" يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال مقارنةً بمتغير "ألفا" بنسبة 60%، يمكن أن يؤدي إلى عودة "كوفيد-19" ويسبب أكثر من 3 آلاف حالة وفاة أسبوعياً في أوقات مختلفة خلال فصلي الخريف والشتاء، وبالتزامن مع عودة الأطفال إلى المدرسة، والطقس الذي يدفع الأشخاص للعودة إلى منازلهم.

ولكن، وفقاً للنموذج، فإن تطعيم 86% من الأمريكيين المؤهلين، أي أولئك الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاماً أو أكثر، يمكن أن يمنع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة تراكمية بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار عالم الأوبئة بكلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة، جاستن ليسلر، إلى أن عودة ظهور "كوفيد-19" لن يُختبر بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. والولايات التي لديها معدلات تطعيم أقل، ومعدل تطعيم متوقع أقل، هي التي تدفع بالفعل عودة ظهور الفيروس، بحسب ما قاله.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الثلاثاء ، وصف الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية، والأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، متغير "دلتا" بأنه "أكبر تهديد" في البلاد في حربها ضد فيروس كورونا، موضحاً أنه تهديد يمكن الوقاية منه، ومن غير المرجح أن يصل إلى مستويات الذروة السابقة.

وقال فاوتشي: "من الممكن أن نرى ارتفاعات حادة محلية"، مضيفاً: "كل هذا يمكن تجنبه بشكل كامل وتام عن طريق التطعيم".