القدس (CNN)—تقترب إسرائيل من إعادة فرض شرط ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة بعد عشرة أيام فقط من رفعها، حيث تتزايد المخاوف من الانتشار المتجدد لفيروس كورونا.

وقال المسؤول الإسرائيلي عن لجنة مكافحة فيروس كورونا، نحمان آش يوم الخميس: "تقرر أن ارتداء القناع الإلزامي سيعود عندما يصل متوسط الإصابة في اليوم إلى 100. نحن قريبون منه".

وأوضح المسؤول: "اليوم بلغ متوسط عددنا 75 (للإصابات)".

وأضاف المسؤول: "اعتبارًا من اليوم، نوصي الآن بارتداء الأقنعة في الداخل وفي وسائل النقل العام". وقال: "مع بداية الأسبوع المقبل، سيكون إلزاميا".