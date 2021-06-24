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إسرائيل تستعد للتراجع عن وقف ارتداء قناع الوجه مع استمرار انتشار فيروس كورونا

صحة
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متسوقون بلا أقنعة يمشون في مركز ديزنغوف للتسوق في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية في 15 يونيو 2021
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

القدس (CNN)—تقترب إسرائيل من إعادة فرض شرط ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة بعد عشرة أيام فقط من رفعها، حيث تتزايد المخاوف من الانتشار المتجدد لفيروس كورونا.

وقال المسؤول الإسرائيلي عن لجنة مكافحة فيروس كورونا، نحمان آش يوم الخميس: "تقرر أن ارتداء القناع الإلزامي سيعود عندما يصل متوسط الإصابة في اليوم إلى 100. نحن قريبون منه".

وأوضح المسؤول: "اليوم بلغ متوسط عددنا 75 (للإصابات)".

وأضاف المسؤول: "اعتبارًا من اليوم، نوصي الآن بارتداء الأقنعة في الداخل وفي وسائل النقل العام". وقال: "مع بداية الأسبوع المقبل، سيكون إلزاميا".

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