ارتفاع حالات متغير "دلتا" في المملكة المتحدة بنسبة 46٪ في غضون أسبوع

ما هي أوجه الاختلاف بين متغير دلتا ومتغير ألفا لفيروس كورونا وأيهما أكثر خطورة؟

متغير "دلتا" لفيروس كورونا يصل إلى أمريكا.. وفاوتشي يحذر من إعلان النصر قبل الأوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، يوم الجمعة، إن حالات الإصابة بمتغير فيروس كورونا "دلتا"، والذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، قد زادت بنسبة 46٪ خلال أسبوع، في المملكة المتحدة.

وسُجلت 35,204 حالة إصابة بمتغير "دلتا" في الأسبوع الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمحتملة في المملكة المتحدة إلى 111,157 حالة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 46٪ عن الأسبوع الماضي، وفقًا لهيئة الصحة العامة.

وقال البيان إن متغير "دلتا" يمثل الآن حوالي 95 ٪ من الحالات التي يتم تسلسلها عبر المملكة المتحدة.

وتم تصنيف متغير آخر، يعرف باسم Lambda، أي "لامدا"، كمتغير قيد التحقيق بسبب التوسع الدولي وظهور العديد من الطفرات البارزة.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنه تم تحديد ست حالات من متغير "لامدا" في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، وجميعها مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن متغير "لامدا" يسبب مرضًا أكثر خطورة، أو يجعل لقاحات فيروس كورونا الحالية في المملكة المتحدة أقل فعالية.

وتم تصنيف هذا المتغير على أنه مثير للاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية في 14 يونيو/ حزيران. وتم تحديده لأول مرة في أغسطس/ آب 2020، ويعتقد أن أصوله تعود إلى بيرو.

واكتُشف متغير "لامدا" في 29 دولة، والعديد منها في أمريكا اللاتينية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.