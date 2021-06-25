دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت وزارة الصحة العراقية، في بيان مساء الخميس، من أن العراق يواجه "بداية الموجة الثالثة" من كوفيد-19.

وقالت الوزارة في البيان إن الزيادة في أعداد إصابات كوفيد-19 "تنذر بموجة ثالثة قد تكون أشد من الموجتين السابقتين"، وحثّت المواطنين على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح.

وأضاف البيان أن "توافر اللقاح سيتضاعف في الأسابيع المقبلة".

ووفقًا لوزارة الصحة، سجلت البلاد 6,093 إصابة جديدة بكوفيد-19 و31 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الخميس.

وتراوح متوسط ​​حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الماضية من 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.

ووقعت البلاد عقودًا للحصول على 16 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم، وفايزر/ بيونتيك، وسبوتنيك في، وأسترازينيكا، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة العراقية.

وحتى الآن، تلقى حوالي 830 ألف شخص لقاح كوفيد-19.

وفي مارس/ آذار، أعلنت الحكومة العراقية عن تخفيف قيود الإغلاق، قائلة إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية خلال عمليات الإغلاق.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في العراق منذ بداية الوباء 1,311,093 حالة و16,999 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وفقًا للأرقام الحكومية.

ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليونًا و150 ألف نسمة، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط في البلاد، في عام 2020.