ما هي أوجه الاختلاف بين متغير دلتا ومتغير ألفا لفيروس كورونا وأيهما أكثر خطورة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إيجاز صحفي في جنيف يوم الجمعة، إن المنظمة قلقة بشأن متغير "دلتا"، مشجعًا الناس على الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لتقليل خطر انتقال العدوى.

وقال غيبريسوس: "أعلم أنه يوجد حاليًا الكثير من القلق على مستوى العالم بشأن متغير 'دلتا'.. ومنظمة الصحة العالمية تقلق بشأنه أيضًا".

وأضاف: "يعد دلتا من أكثر المتغيرات التي تم تحديدها انتقالًا حتى الآن.. تم تحديده في 85 دولة على الأقل، وينتشر بسرعة بين السكان غير المحصنين".

وقال تيدروس إن خطر انتقال العدوى في تزايد، وتتم ملاحظته في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت بعض البلاد في تخفيف الإجراءات الاجتماعية والصحة العامة، ما يعني أنه سيكون هناك المزيد من حالات دخول المستشفى.

وبالطبع، سيؤدي ذلك إلى زيادة إجهاد العاملين الصحيين والنظم الصحية، ما يزيد من خطر الوفاة.

وقال تيدروس: "من المتوقع وجود متغيرات جديدة وسيستمر الإبلاغ عنها. هذا ما تفعله الفيروسات.. ولكن، يمكننا منع ظهور المتغيرات عن طريق منع انتقال العدوى.. إنه أمر بسيط للغاية.. مزيد من الانتقال يعني مزيد من ظهور المتغيرات.. انتقال أقل يعني ظهور متغيرات أقل".

وأشار تيدروس إلى أهمية استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع انتقال العدوى، قائلًا: "الاستخدام المصمم والمتسق للصحة العامة والتدابير الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع التطعيم العادل".