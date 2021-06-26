دراسة جديدة تشير إلى انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة بفيروسات الشتاء أثناء جائحة فيروس كورونا.. ما سبب ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه رُغم تطعيم الأشخاص بالكامل، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كارتداء الكمامات، في الأماكن التي لا يزال فيها فيروس كورونا منتشرًا.

وقالت مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريانغيلا سيماو، في إفادة إعلامية، إن البلاد تحتاج إلى ضمان حصول الناس على جرعتي اللقاح، إذا توفرت اللقاحات لديهم.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم استجابة مناعية قوية يجب أن تحميهم حتى من متغيرات فيروس كورونا.

ولكن، سيماو أوضحت أن هناك بعض الأماكن التي يزال من المهم أخذ الاحتياطات اللازمة فيها.

وقالت إن اللقاحات وحدها لن توقف انتقال الفيروس بين الناس.

وأضافت سيماو: "يحتاج الناس إلى ارتداء كماماتهم باستمرار، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بآداب الجهاز التنفسي، وكل شيء".

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وتجنب الازدحام، وهو أمر لا يزال مهمًا جدًا رُغم تلقيك التطعيم، خاصة عندما يكون هناك تفشي مستمر في المجتمع، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية بشكل عام.

وقالت سيماو: "لا يجب أن يشعر الناس بالأمان عند تلقيهم جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا، بل لا يزالوا بحاجة إلى حماية أنفسهم".