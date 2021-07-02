لأول مرة منذ أكثر من قرن.. أستراليا تغلق الحدود بين أكثر مدنها اكتظاظا بالسكان في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن "تغيير في العقلية" من أجل "الخروج" من كوفيد-19، الجمعة، مُوضحًا خطة من أربع مراحل لإدارة الوباء "مثل الأنفلونزا".

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من 10 ملايين أسترالي قيد الإغلاق، مع تخفيف القيود يوم الجمعة في غرب أستراليا، والإقليم الشمالي، وبعض مناطق كوينزلاند.

وسيبقى حوالي 5 ملايين شخص في سيدني تحت "نظام البقاء في المنزل" لمدة أسبوعين حتى 9 يوليو/ تموز، مع اكتشاف 32 حالة جديدة يوم الخميس.

وقال موريسون إن عمليات الإغلاق هذه ستصبح "الملاذ الأخير" في إطار المرحلة الأولى من الخطة، والتي ستركز على "الوقاية من الأمراض الخطيرة، والاستشفاء والوفيات".

وبدروه، أوضح أنه سيتم تقديم لقاح كوفيد-19 لجميع الأستراليين المؤهلين بحلول نهاية العام. وفي الوقت الحالي، هناك أقل من 8٪ من سكان أستراليا مُلقحين بالكامل، بينما أكثر من 29٪ من السكان حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

وستشهد المرحلة الثانية من الخطة زيادة في عدد الوافدين وتقليل متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الملقحين.

ولن تشهد المرحلة الثالثة أي عمليات إغلاق ولا قيود محلية على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولا حدود وصول دولية للأستراليين الذين تم تطعيمهم والمقيمين الدائمين.

وقال موريسون يوم الجمعة: "المرحلة الثالثة هي إدارة كوفيد-19 بما يتفق مع إدارة الصحة العامة للأمراض المعدية الأخرى. وهذا يعني بشكل أساسي أن معدلات الاستشفاء والوفيات التي قد تراها من كورونا ستكون مثل الإنفلونزا".

وستسمح المرحلة الرابعة للمسافرين غير المطعمين بدخول أستراليا بعد اجتياز اختبار كوفيد-19 قبل الرحلة وعند الوصول. ولن يكون الحجر الصحي مطلوبًا للمسافرين الدوليين الوافدين الذين تم تطعيمهم.