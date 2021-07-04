الإمارات تعلن عن التسجيل الطارئ للقاح "مودرنا" ضد فيروس كورونا

بعضهم بعمر 6 أشهر فقط.. “فايزر” تنضم إلى “مودرنا” في اختبار اللقاحات على الأطفال الصغار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن التسجيل الطارئ للقاح "مودرنا" المضاد لفيروس "كوفيد-19"، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد.

ويأتي اعتماد اللقاح، الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للاستخدام الطارئ، بناءً على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وزارة الصحة تعلن عن التسجيل الطارئ للقاح "#موديرنا" ضد "#كوفيد19" #وام https://t.co/EXMBZkSUhL https://t.co/nvBXT9BLF5

وأشار وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، إلى أن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل مرحلة حاسمة تعزز وقاية أفراد المجتمع، ويدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات، وتحصين المجتمع، ولا سيما في ظل التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد-19"، والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة.

وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "مودرنا" كافة المستندات المستوفية للإجراءات، والأنظمة المعتمدة في الدولة، والمتوافقة مع المعايير العالمية لضمان سلامة وأمان اللقاح للاستخدام.

ولفت الأميري إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن، وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد للأجسام المضادة للفيروس.