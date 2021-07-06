جسمه لا يستطيع تحمل الحرارة.. إليك ما يحدث إذا تركت طفلك بمفرده في سيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفها لحماية نفسك من أشعة الشمس، والتي قد تؤثر في بعض الأحيان على جهازك التنفسي.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح لمواجهة الطقس الحار.. ما أبرزها؟

تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة

الالتزام بالتواجد دومًا في مكان جيد للتهوية

شرب سوائل كثيرة وخاصة الماء (لا يقل عن 8 أكواب)

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة في سلطنة عمان أن ضربة الشمس يمكن أن تصيب أي شخص يبقى في طقس حار ورطب لفترة طويلة، حيث يفشل التعرق في تبريد الجسم، بسبب توقف مراكز تنظيم الحرارة بالمخ مؤقتًا عن العمل.

وبذلك، ترتفع درجة حرارته لتصل إلى 40 درجة مئوية مع احمرار في الوجه، واحمرار والتهاب في العين، وإرهاق يصاحبه صداع في الرأس.

كيف تسعف المصاب بضربة الشمس؟

إبقاء المصاب في وضع الاستلقاء مع رفع القدمين عن مستوى الجسم

تخفيف الملابس التي يرتديها مع وضع الكمادات الباردة على جسمه

تقديم السوائل للمصاب بضربة الشمس

إبعاد المصاب عن منطقة الحرارة وتعريض جسمه للهواء البارد

ويؤثر فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة على الجهاز التنفسي، حيث يزداد تشبع الهواء ببخار الماء وتقل نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى زيادة أزمات الشعب الهوائية والأزمات الربوية والحساسية.

ومن أجل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الصيف.. يُنصح بالآتي: