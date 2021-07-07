النظارات الشمسية ليست للمظهر فقط.. هذه المواصفات التي يجب أن تتمتع بها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بشراء نظارات شمسية، يكون التصميم الذي نرغب به من أول الأشياء التي نفكر فيها. ولكن، هناك أشياء أخرى يجب الانتباه لها.

ويُعد دور النظارات الشمسية في حماية العين مهم جداً، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي، عبر موقع "تويتر".

وهناك مواصفات مهمة يجب علينا أخذها بعين الاعتبار عند اختيار النظارة الشمسية المناسبة لنا.

4 نصائح عند شراء النظارات الشمسية:

اختر النظارات الشمسية التي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تشتمل على ملصق ينص على أنها توفر حماية بنسبة 100% ضد أشعة "UVA"، و"UVB"

احرص على كون النظارة كبيرة الحجم، وكبيرة الإطار عند الإمكانية. وكلما زادت التغطية، قلّ ضرر أشعة الشمس على العينين

يجب أن تكون العدسات مستقطبة، وتحتوي على "فلتر"، أو مرشح، يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المستوية

تذكر أن لون العدسات والتكلفة ليس لهما بالضرورة أي دور في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية