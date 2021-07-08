سمعت عنهما كثيراً.. هل تعرف الفرق بين المهق والبهاق؟

إلى ماذا تشير البقع على البشرة والأظافر؟ إليكم 5 خرافات عن البشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كثيراً ما نسمع عن مصطلحي المهق والبهاق، ولكن هل تعرف الفرق بينهما حقاً؟

ويُعد المهق والبهاق بمثابة أمراض جلدية ناتجة عن تأثر الميلانين، أي الصبغة التي تلون الجلد، والعينين، والشعر، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر موقع "تويتر".

أما المهق، الذي يُشار إليه أيضاً بمصطلح "الألبينو"، فسببه النقص الشديد، أو انعدام وجود الميلانين في الجلد نتيجة لحدوث طفرة في أحد الجينات المسؤولة عن إنتاج الميلانين في الجسم. وتستمر هذه الحالة مدى الحياة، ولكنها لا تزداد سوءاً بمرور الوقت.

من جهة ثانية، فإن البهاق عبارة عن مرض جلدي مزمن يتسبب في ظهور بقع بيضاء وشاحبة على الجلد نتيجة لنقص الميلانين في الجسم.