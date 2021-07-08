5 نصائح للحماية من حوادث غرق الأطفال في الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعني فترة الصيف العودة إلى الشواطئ والسباحة. ولكنها قد تعني أيضاً حصول حوادث الغرق.
ووفقاً لتغريدة من المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، تكثر حوادث الغرق وخاصةً لدى الأطفال خلال فترة الصيف.
في فترة الصيف تكثر حوادث الغرق وخاصةً الأطفال 👦🏻 كن قريبًا ومنتبهاً لأطفالك وتعلم طرق إنقاذ الغريق 🚨 واتبع إرشادات السلامة ✅ #عش_بصحة https://t.co/WbjOohtw1p
وإليك 5 نصائح لمنع حوادث غرق الأطفال:
- احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح
- تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال
- تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل
- تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح
- تأكد من ارتداء الأطفال سترات النجاة على الشواطئ