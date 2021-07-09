رئيس فايزر: الناس سيحتاجون إلى جرعة معززة للقاح كورونا بعد عام من الأولى

بسبب انتشار "متغير دلتا".. هل يجب وضع كمامة حتى للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة فايزر أن هناك تراجعًا في المناعة التي يمنحها لقاحها الخاص بفيروس كورونا، قائلة إنها تكثف جهودها لتطوير جرعة معززة تحمي الناس من سلالات الوباء الجديدة.

وقالت الشركة، يوم الخميس، إنها ستنشر قريبًا بيانات حول جرعة ثالثة من اللقاح وترسلها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية الأخرى.

ولكن في خطوة غير معتادة، قالت وكالتان فيدراليتان كبيرتان إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى التعزيزات بعد، وقالتا إن الأمر لا يعود للشركات وحدها لتقرر متى قد تكون هناك حاجة إليها.

بعد ساعات من إصدار فايزر لبيانها، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز الأمراض والسيطرة بيانًا مشتركًا يقول إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى جرعات معززة حتى الآن.

وقالوا: "الأمريكيون الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة في هذا الوقت".

وقال بيان لشركة "فايزر" أرسلته إلى شبكة CNN، الجمعة: "نناقش بانتظام برنامجنا البحثي بالكامل مع المنظمين وسلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم".

وقال متحدث باسم شركة "فايزر" في وقت لاحق لشبكة CNN، إن الشركة تخطط لتقديم طلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ لجرعة معززة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في أغسطس/ آب.

وأضافت الشركة، في بيانها المرسل إلى CNN بالبريد الإلكتروني: "خلال هذه الفترة، أصبح متغير دلتا هو البديل المهيمن في إسرائيل بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى. وتتوافق هذه النتائج مع تحليل مستمر من دراسة المرحلة الثالثة".

وأوضحت أن الجرعات المعززة من لقاحها، الذي تم تطويره بالتعاون مع "بيونتيك"، تنتج مستويات أعلى بخمس إلى 10 أضعاف من الأجسام المضادة مما يتم إنتاجه بعد جرعتين.

وأضافت أنها تقوم أيضًا بتطوير صيغة جديدة لجرعة معززة قد تحمي الأشخاص بشكل أكثر شمولاً من المتغيرات الجديدة.

وقالت الشركة: "بينما تعتقد شركتي فايزر وبيونتيك أن جرعة ثالثة من (لقاحها) BNT162b2 لديها القدرة على الحفاظ على أعلى مستويات الفعالية الوقائية ضد جميع المتغيرات المعروفة حاليًا، بما في ذلك متغير دلتا، تظل الشركات يقظة وتعمل على تطوير نسخة محدثة من لقاح كوفيد- 19 الذي يستهدف بروتين سبايك الكامل من نوع دلتا".

وأضافت: "تم بالفعل تصنيع الدفعة الأولى التجريبية من mRNA في منشأة بيونتيك في مدينة ماينز، بألمانيا. وتتوقع الشركات أن تبدأ الدراسات السريرية في أغسطس/ آب، رهنًا بالموافقات التنظيمية".