إسرائيل تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر "فورا" لهذه الفئة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، الأحد، أن بلاده ستبدأ على الفور في تقديم جرعة ثالثة من لقاح "فايزر- بيونتيك" للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال هورويتز، لراديو "كان"، إن الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين خضعوا مؤخرا لعمليات زرع الأعضاء يمكنهم فورا الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.

وردا على سؤال بشأن الجرعة الثالثة وبشأن ما إذا كانت تجربة إسرائيل في عملية التلقيح أعطت أي مؤشر بأن الحماية القوية التي تمنحها الجرعات الأولى والثانية قد تتضاءل بعد حوالي 6 أشهر، قال الوزير الإسرائيلي إنهم يبحثون في الأمر وليس لديهم إجابة حتى الآن.

وأضاف: "على أي حال، نحن نقدم الآن بالفعل، جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة"، وتابع بالقول إن الأطباء المعالجين لهؤلاء سيقررون ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على جرعة ثالثة.

يذكر أن إسرائيل تشهد حاليا ارتفاعا طفيفا في إصابات فيروس "كورونا"، تعود أغلبيتها للمتحور "دلتا"، وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت، منذ الجمعة، 792 إصابة.