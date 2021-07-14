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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ثبتت إصابة العديد من أفراد الطاقم على متن أسطول "Carrier Strike Group"، التابع للبحرية الملكية البريطانية بفيروس "كوفيد-19"، وفقاً لما أكّدته وزارة الدفاع البريطانية في بيان الأربعاء.

وتقود الأسطول حاملة الطائرات الرئيسية في البحرية الملكية البريطانية "HMS Queen Elizabeth"، وقطع الأسطول منتصف الطريق خلال عملية تستغرق 28 أسبوعاً من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر الفلبين.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية: "كجزء من الاختبارات الروتينية، ثبتت إصابة عدد صغير من طاقم مجموعة كاريير سترايك بكوفيد-19".

ولم تحدد وزارة الدفاع عدد السفن المتضررة، أو عدد أفراد الطاقم المتضررين.

وأشار البيان أيضاً إلى تلقي جميع الموظفين الموزعين بمجموعة "كاريير سترايك" للمملكة المتحدة جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وستستمر مجموعة "كاريير سترايك" في تنفيذ مهامها التشغيلية، بحسب ما ذكره البيان.