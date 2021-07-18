دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس الحكومة الأردنية وزير الدفاع، بشر الخصاونة، أوامر رسمية جديدة لتنظيم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص.

وحسب أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021، الذي أصدره الخصاونة، على موظفي القطاع العام والهيئات الرسمية ممن لم يتلقوا اللقاح أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص PCR سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة، صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

وقد تتلقى هذه الفئات حاحل مخالفتها القرار خصمًا من رواتبها أو رصيد إجازاتهم السنوية، إضافة إلى اعتبار طلاب الجامعات "غياب".

كما حظر قرار الحكومة الأردنية إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

كما طُلب من سائقي مركبات النقل العام الحصول على شهادة فحص PCR سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة 72 ساعة.

ونص القرار على غرامات للسائقين المخالفين لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، بينما تتراوح بين 1000 و3 آلاف دينار لأعضاء المؤسسات التعليمية.

في حين لن يسمح للعاملين المخالفين في القطاع الخاص بالالتحاق بالعمل، وتخصم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاتهم السنوية أو رواتبهم.

وحذرت الحكومة الأردنية من احتمالية غلق المنشأت المخالفة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وقالت الحكومة إن الفحوص الخاصة بفيروس كورونا ستكون مجانية في مراكز وزارة الصحة.

وحتى يوم الجمعة، كان لدى الأردن إجمالي إصابات بفيروس كورونا يبلغ 760,550 إصابة، و9887 وفاة منذ بدء الجائحة.