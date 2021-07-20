دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عددًا من النصائح للحفاظ على سلامة الغذاء في الحج.

ودعت الهيئة الحجاج إلى تجنّب شراء الأطعمة المكشوفة وتجنب اللحوم غير كاملة النضج، والتأكد من تاريخ صلاحية الطعام قبل تناوله، بحسب ما نشرته عبر حسابها على "تويتر".

وفيما يلي 8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج