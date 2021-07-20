دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عددًا من النصائح للحفاظ على سلامة الغذاء في الحج.
ودعت الهيئة الحجاج إلى تجنّب شراء الأطعمة المكشوفة وتجنب اللحوم غير كاملة النضج، والتأكد من تاريخ صلاحية الطعام قبل تناوله، بحسب ما نشرته عبر حسابها على "تويتر".
وفيما يلي 8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج
- تأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها
- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين
- تجنب اللحوم المطهية غير كاملة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة
- لا تترك الطعام مكشوفاً
- لا تتناول أي أطعمة تشتبه في تغيير خواصها من طعم أو لون أو قوام
- احرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها
- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري
- تأكد من تاريخ الصلاحية