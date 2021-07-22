"فيسبوك" يحظر هاشتاغ يتعلق بمعلومات مضللة حول لقاحات كورونا

كيف يؤثر انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحتنا للوباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الأسبوع الماضي، حتى مع تعرضه لانتقادات من قبل البيت الأبيض بسبب دوره في نشر المعلومات الخاطئة المضادة للقاحات، لم يتخذ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخطوة البسيطة المتمثلة في حظر علامة تصنيف اللقاحات تقتل (#VaccinesKill) على منصته.

والآن، حُجب الهاشتاغ على المنصة، وأُقفل خلف رسالة تقول إن "فيسبوك يحافظ على مجتمعنا آمنًا".

وحدث التغيير بعد ساعات من توجيه CNN لسؤال على منصة "فيسبوك" عن سبب سهولة العثور على الصفحة المليئة بأكاذيب مناهضة للتطعيم.

وإذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن الشيء ذاته تقريبًا حدث مع موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" المملوك لـ"فيسبوك" قبل عامين، خلال إحدى جهود الشركة السابقة لإخبار الناس، بجدية، أنها كانت تقوم بعمل رائع في تعديل المحتوى المضاد للقاحات.

إنه مثال آخر على ما الذي يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يلاحظ المستخدمون الآخرون المحتوى الذي ينتهك سياسات المنصة بشكل واضح؛ ويسألون لماذا هو مسموح.

ولاحظت CNN وجود محتوى هاشتاغ "اللقاحات تقتل" في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن "فيسبوك" بـ "قتل الناس" من خلال نشر الأكاذيب عبر منصاته.

وتراجع بايدن في وقت لاحق عن ذلك، وركز غضبه على الأفراد والمنظمات الذين يستخدمون "فيسبوك" لنشر معلومات مضللة.

ولا يزال من الصعب للغاية التعامل مع نطاق المشكلة.

وتم حظر العديد مما يُسمى بـ "دزينة المعلومات المضللة" التي انتقدها بايدن، والتي تم تحديدها في تقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية على أنها ناشر فائق للدعاية المضادة للقاحات، بطريقة أو بأخرى من منصات "فيسبوك".

ولكن في أركان مختلفة من الموقع الإلكتروني الذي لا نهاية له، هناك انتهاكات صارخة لسياسات "فيسبوك" التي تهدف إلى الحد من جائحة "كوفيد-19".

وأظهرت مراجعة لصفحة الهاشتاغ #VaccinesKill يوم السبت منشورات من مستخدمين عاديين برسائل تخويف مفادها أن "اللقاحات تأكل أدمغة الناس حرفيًا" وأن هناك قوى غامضة تطلق "خطة للحد من عدد السكان".

ولم تكن صفحة الهاشتاغ نشطة بشكل خاص، ولكن كان من الواضح أن بعض المستخدمين أرادوا أن يتفاعل أصدقاؤهم على "فيسبوك" مع وسم اللقاحات تقتل، وكانوا يستخدمون الوسم وفقًا لذلك.

وشوهدت منشورات مماثلة مليئة بالمعلومات الخاطئة على هاشتاغ (#VaccinesKill) عبر "انستغرام" في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، قبل جائحة "كوفيد-19"، كتبت CNN عن المحتوى الضار على منصة "انستغرام"، وردت "انستغرام" من خلال حظر هاشتاغ #VaccinesKill.

ولكن الهاشتاج ظل نشطًا على "فيسبوك".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" ردًا على الأسئلة: "تأخذ عمليتنا لتحديد ما إذا كانت علامة التصنيف تنتهك سياساتنا عدة عوامل في الاعتبار، بما في ذلك النسبة المئوية للمحتوى الذي يستخدم علامة التصنيف التي تنتهك سياساتنا".

وتابع: "بدأنا في حظر علامة التصنيف #vaccineskill على انستغرام في عام 2019 نظرًا لوجود جزء كبير من المحتوى باستخدام علامة التصنيف التي تنتهك سياساتنا. وفي ذلك الوقت، لم يصل محتوى فيسبوك الذي يحتوي على الهاشتاج إلى عتبة حظر الهاشتاغ".

وأضاف أنه حاليًا ينتهك هاشتاغ #vaccineskill على فيسبوك "سياساتنا ضد المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات وقمنا بحظره من البحث".

وأعلنت منصبة "فيسبوك" أنها تزيل أيضًا المنشورات الفردية التي تحمل علامة التصنيف "التي تنتهك معايير المجتمع عندما نصبح على علم بها".