إصابات كورونا تتخطى الـ195 مليون..إليكم الدول الأكثر تضررًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب ما ذكرته بيانات جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 195،332،691، وإجمالي الوفيات 4،177،436.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات بـ34.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، كما تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ611.2 ألف حالة وفاة.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ31.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، والمرتبة الثالثة بإجمالي عدد الوفيات بـ 422 ألف حالة وفاة.

واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة، من حيث عدد الإصابات بـ 19.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، والمرتبة الثانية بإجمالي الوفيات الذي بلغ 551.8 ألف حالة.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى الدول الأعلى بعدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.