رئيس فايزر: الناس سيحتاجون إلى جرعة معززة للقاح كورونا بعد عام من الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير البيانات الجديدة الصادرة عن شركة فايزر، الأربعاء، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك ضد كوفيد-19 يمكن أن تعزز "بقوة" الحماية ضد متغير دلتا، بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأساسيتان.

وتشير البيانات المنشورة عبر الإنترنت، التي من المتوقع أن تتم مناقشتها في مكالمة أرباح الشركة، صباح الأربعاء، إلى أن مستويات الأجسام المضادة ضد متغير دلتا في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا والذين يتلقون جرعة ثالثة من اللقاح هي أكبر بخمسة أضعاف من الجرعة الثانية.

وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا، تشير بيانات فايزر إلى أن مستويات الأجسام المضادة ضد متغير دلتا بعد تلقي جرعة ثالثة من اللقاح هي أكبر بـ11 ضعفًا من بعد تلقي جرعة ثانية.

وكتب الباحثون في عرض شرائح بيانات شركة فايزر أن هناك "إمكانية تقديرية لزيادة تصل إلى 100 ضعف في تحييد دلتا بعد الجرعة الثالثة مقارنة بما قبل الجرعة الثالثة".

ولم تتم مراجعة البيانات أو نشرها بعد.

تُظهر البيانات أيضًا أن مستويات الأجسام المضادة هي أعلى بكثير بعد جرعة ثالثة مقابل المتغير الأصلي لفيروس كورونا ومتغير بيتا، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب أفريقيا.