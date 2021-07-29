تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- سجّلت تركيا 22,291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر من الإصابات اليومية الجديدة، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في كلمة الأربعاء: "نشهد زيادة حادة في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف قوجة أن هذا يشكل مخاطر متعددة، بما في ذلك زيادة عدد الوفيات، واضطرارهم إلى إعادة القيود وإعاقة تأثير برنامج اللقاح من خلال السماح لمتغير جديد بالسيطرة. وتستخدم تركيا لقاحي سينوفاك الصيني ولقاح فايزر – بيونتيك.

وذكرت وزارة الصحة التركية أن أكثر من 40 مليون شخص في تركيا تلقوا أول جرعة لقاح لفيروس كورونا، وتلقى أكثر من مليونين ونصف شخص جرعتين من اللقاح. وقال قوجة إن أقل من 5% من الحالات النشطة في تركيا تتكون من أشخاص تم تطعيمهم بالكامل.

وأكثر من 20 مليون شخص مؤهلون لتلقي اللقاح لم يتلقوا اللقاح بعد.

وفقًا للوزير، لم يتم تطعيم 87% من الحالات النشطة.

وتلقى أكثر من 4 ملايين شخص الحقنة الثالثة من اللقاح منذ أن أتاحته تركيا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا.

مع جهود اللقاح، انخفض الاستشفاء لمن يزيد عمرهم عن 60 عامًا بشكل كبير ولكن الآن بعد 4-5 أشهر، ارتفع عدد الحالات النشطة لهذه الفئة العمرية، لذلك بدأت تركيا في تقديم جرعة لقاح ثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر، بحسب قوجة.