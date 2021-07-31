دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 262 حالة مرتبطة بمجموعة تفشي مطار نانجينغ الخاصة بمتغير دلتا لفيروس كورونا.

في مؤتمر صحفي السبت، أعلن مسؤول في لجنة الصحة الوطنية (NHC)، أنه تم تحديد إجمالي 262 حالة مرتبطة بمجموعة مطار نانجينغ على مستوى البلاد، منذ الإبلاغ عن تفشي المرض مجددًا لأول مرة في 20 يوليو/ تموز.

وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن مجموعة مطار نانجينغ نتجت عن متغير دلتا، وكان تفشي المرض في مدينة تشانغجياجيه السياحية مرتبطًا بمجموعة مطار نانجينغ أيضًا.

وأعلنت حكومة مدينة نانجينغ في وقت سابق أنه بسبب حالة كوفيد-19 "الرهيبة"، تم إغلاق جميع المواقع السياحية في المدينة اعتبارًا من اليوم، وستقضي 10 أيام لتطهير المطار تمامًا.

وتخضع المدينة حاليًا لجولة ثالثة من الاختبارات الجماعية لسكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

ووفقًا لمسؤول NHC، غو يان هونغ، يوجد في نانجينغ 86 موقع اختبار بسعة قصوى لاختبار مليون عينة كل يوم، ويمكن إكمال الاختبار الشامل في غضون يومين أو 3 أيام إذا استخدمت طريقة تجميع العينات.

وفي بيان يوم السبت، قالت حكومة مدينة تشنغتشو إنها عثرت على "العديد من الحالات المشتبه بها" وأن وضع الوقاية من فيروس كورونا في المدينة "مريع للغاية".

ويشار إلى أن مدير لجنة الصحة في تشنغتشو قد تمت إقالته يوم السبت.

وحتى يوم الجمعة، قدمت الصين 1.63 مليار جرعة من اللقاحات، بما في ذلك تطعيم 12.48 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا و150 مليون شخص فوق سن الستين، حسبما قال المسؤول في NHC في المؤتمر الصحفي.