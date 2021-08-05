بعضهم بعمر 6 أشهر فقط.. “فايزر” تنضم إلى “مودرنا” في اختبار اللقاحات على الأطفال الصغار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر لقاح مودرنا ضد فيروس كورونا فعاليته بنسبة 93٪ خلال فترة مستمرة لمدة 6 أشهر. ومن المتوقع أن تستكمل الشركة طلبها للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة (FDA) الشهر الجاري، حسبما ذكرت في بيان صحفي، الخميس.

وجاء في البيان الصحفي: "في التحليل النهائي لبيانات دراسة المرحلة الثالثة، أظهر لقاح مودرنا ضد كوفيد-19 فعالية مستمرة بنسبة 93 ٪ خلال 6 أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية".

وأضاف: "بدأت مودرنا في عملية التقديم لطلب ترخيص علم الأحياء (BLA) للقاح الخاص بنا في الولايات المتحدة وتتوقع إكمال تقديم طلبها في أغسطس/ آب الجاري".

وبدأت مودرنا في عملية التقديم لطلب ترخيص علم الأحياء BLA في 1 يونيو/ حزيران.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، في بيان صحفي: "لدينا الآن مرشحين من mRNA في التجارب السريرية بخمسة مجالات علاجية، منها الأمراض المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام والأمراض النادرة واضطرابات المناعة الذاتية. يسعدنا أن لقاحنا ضد كوفيد-19 يظهر فعالية دائمة بنسبة 93٪ خلال ستة أشهر، لكننا ندرك أن متغير دلتا يمثل تهديدًا جديدًا مهمًا، لذا يجب أن نظل يقظين".