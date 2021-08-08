دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت السعودية صرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لأسر العاملين في القطاع الصحي الذين وافتهم المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا في القطاعين الحكومي والخاص ومن السعودين وغير السعوديين.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بصرف هذا المبلغ تكريما لجهود العاملين في القطاعالصحي الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية سكان المملكة، وفقا ما ذكرته وكالة واس السعودية الرسمية.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، تعليقا على بدء صرف المبالغ: " البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى - عز وجل - أن يرحمهم ويغفر لهم"، حسب قوله.

وأضاف الربيعة قائلا: "القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي"، حسب قوله.