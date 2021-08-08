(CNN Health)-- حذّر الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، من أن انتشار جائحة غير الملقحين يزيد من خطر انتشار سلالة أخرى من فيروس كورونا أكثر فتكًا.

وقال فاوتشي لتشاك تود في برنامج "لقاء الصحافة" عبر شبكة NBC يوم الأحد: "هناك عقيدة يعرفها الجميع في علم الفيروسات: لن يتحول الفيروس ما لم تسمح له بالتكاثر".

وأضاف: "إذا سمحت للفيروس بالانتشار بحرية ولم تحاول إيقافه، فعاجلاً أم آجلاً هناك احتمال أن تحصل على متغير آخر يمكن - لا أقول أنه سيفعل - قد يكون أكثر إشكالية من دلتا. لحسن الحظ بالنسبة لنا، فإن اللقاحات تعمل بشكل جيد ضد دلتا، لا سيما في حمايتك من المرض الشديد".

وأوضخ: "إذا منحت الفيروس فرصة لمواصلة التغيير، فأنت تؤدي إلى ثغرة أمنية قد نحصل على متغير أسوأ. عندها سيؤثر ذلك ليس فقط على غير الملقحين، مما سيؤثر على التطعيم. هذا البديل يمكن أن يتهرب من حماية اللقاح".

وتابع: "لذلك يجب على الأشخاص غير الملقحين التفكير في صحتهم، وصحة أسرهم، ولكن أيضًا في مسؤولية المجتمع لسحق هذا الفيروس قبل أن يصبح أسوأ".

ويمثل متغير دلتا الآن أكثر من 93٪ من إصابات كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض. وهذا يشمل عدة سلالات فرعية من دلتا، وكلها مصنفة على أنها متغيرات مثيرة للقلق.

من ناحية أخرى، قال كبير خبراء الصحة في أمريكا إنه بمجرد حصول لقاح كوفيد-19 على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستكون الشركات والمؤسسات المحلية أكثر ميلًا لفرض توصية (بتلقي) اللقاح".

وأشار فاوتشي إلى أنه على الرغم من أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حصول اللقاح على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء، فإنه يأمل أن يكون ذلك "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".