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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل درجات الحرارة المرتفعة لصيف عام 2021، يجب عليك الحذر من الجفاف، وإليك أعراضه وطرق الوقاية منه.

فمن خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، سلطت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، "عش بصحة"، الضوء على الجفاف.

وقد يصاب المرء بالجفاف، وهو فقدان الجسم للماء أكثر مما يتم استهلاكه، بسبب الحمى، أو فرط التعرق، أو القيء، أو الإسهال، أو التبول الزائد.

وإليك أعراض الجفاف، وطرق الوقاية منه.

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أعراض الجفاف:

الشعور بالعطش

الشعور بالتعب

جفاف الفم، والشفاه، والعينين

بول أصفر داكن ذو رائحة قوية

التبول قليلاً

طرق للوقاية من الجفاف: