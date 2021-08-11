دراسة تقدر فقدان 1.5 مليون طفل آباءهم أو أجدادهم بسبب جائحة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من مليون طفل حول العالم فقدوا أحد والديهم بسبب فيروس كوفيد-19، وفقد ما مجموعه 1.5 مليون إما إحدى الوالدين، أو الأجداد الذين ساعدوا في رعايتهم، أو أي قريب آخر مسؤول عن رعايتهم.

وقالت الدكتورة سوزان هيليس، من فريق الاستجابة لكوفيد-19 الخاص بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي عملت على الدراسة، لشبكة CNN: "تسبب كوفيد-19 في هذه الأزمة المُلحّة التي تؤثر على الأطفال في كل دولة تقريباً".

وللتنبؤ بعدد الأيتام جراء كوفيد-19، استخدم الفريق، بما في ذلك باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي، وجامعة "كوليدج لندن"، طرقاً تم تطويرها والتحقق من صحتها منذ أعوام لتقدير عدد الأطفال على مستوى العالم الذين أصبحوا أيتاماً بسبب الإيدز.

وإليكم عدد الأطفال الذين تيتموا أو فقدوا آباءهم أو أجدادهم إثر جائحة كورونا والأقاليم التي تأثرت في الإنفوغرافيك أعلاه: