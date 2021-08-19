بسيطة ولكن غنية.. 8 اقتراحات لوجبات فطور شهية لأطفالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يبدو تحضير وجبة الفطور لأطفالك مهمة صعبة في بعض الأحيان، ولكن، من قال إنها يجب أن تكون عملية معقدة؟

وأشار الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" إلى أهمية وجبة الفطور لنمو الطفل.

وإليكم 8 اقتراحات لوجبات فطور بسيطة وغنية بالقيمة الغذائية للأطفال:

زبدة الفول السوداني على قطعة محمصة من خبز الحبوب الكاملة، ويمكن إضافة شرائح الموز عليها

قطعة من الخبز المحمص المكون من القمح الخالص، مع شرائح من الفاكهة المفضلة لطفلك

شطيرة تتكون من البيض وجبنة الـ"تشيدر"

بيض مسلوق

بيض مخفوق مع الخضار والجبن

وجبة شكشوكة مع إضافة الخضار

فطيرة "بانكيك" الصحية، مثل الشوفان مع الموز

فول