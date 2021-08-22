هل تحتاج إلى جرعة معززة إذا تلقيت لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا؟

(CNN Health)-- قال الجراح الأمريكي العام، الدكتور فيفيك مورثي، في ​​برنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN يوم الأحد: "نعتقد أن متلقي (لقاح) جونسون آند جونسون سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، لكننا ننتظر بعض البيانات من الشركة حول جرعة ثانية".

وأخبر مورثي مذيعة CNN بريانا كيلر، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحاجة إلى بيانات إضافية "لتقييم سلامة وفعالية تلك الجرعة بشكل كامل".

وأضاف مورثي أن هناك دراسات حالية تقيم نتائج خلط جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون مع الجرعة التالية من لقاح فايزر أو موديرنا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون لشبكة CNN يوم الثلاثاء، إن الشركة تجمع بيانات إضافية لمعرفة ما إذا كانت الجرعات المعززة ضرورية.

وقال مورثي: "بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات، سيكون لدينا المزيد من التوصيات لمتلقي جونسون آند جونسون بشأن توقيت جرعة معززة وأي حقنة ينبغي أن يحصلوا عليها".

وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض، تلقى 14 مليون أمريكي جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء عن خطط لتقديم جرعات معززة لجميع البالغين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بداية من الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر/ أيلول، بشرط الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وسيصبح الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر مؤهلين للحصول على جرعة معززة بعد ثمانية أشهر من اللقطة الثانية من موديرنا أو فايزر.

ومن المتوقع أن يحصل لقاح فايزر على الموافقة الكاملة من قبل إدارة الغذاء والدواء في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

حاليًا، يُسمح لمن يعانون من نقص المناعة ولم يستجيبوا لجرعتين كاملتين من لقاح فايزر أو موديرنا بالحصول على جرعة إضافية.

في أوائل يوليو/ تموز، أفاد باحثو جونسون آند جونسون أن اللقاح يوفر مناعة تدوم ثمانية أشهر على الأقل وربما لفترة أطول، ويبدو أن اللقاح يوفر حماية كافية ضد متغير دلتا. في ذلك الوقت، قالت الشركة إن جرعة ثانية أو جرعة معززة من لقاحها لن تكون ضرورية.