رئيس فايزر: الناس سيحتاجون إلى جرعة معززة للقاح كورونا بعد عام من الأولى

إليكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح "فايزر" للمراهقين بين 12 و15 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الاثنين، موافقتها الكاملة على لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.

ويعد هذا أول لقاح ضد فيروس كورونا تتم الموافقة عليه بالكامل وليس للاستخدام الطارئ فقط من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، في بيان الاثنين، إن "اللقاح عُرف باسم فايزر-بيونتيك، وسيتم تسويقه الآن باسم كوميرناتي، لوقاية الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا من مرض كوفيد-19".

وتم ترخيص لقاح فايزر-بيونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ بأمريكا منذ منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وما فوق.

وفي مايو/ أيار، تم تمديد التفويض لمن هم في سن 12 عامًا وما فوق.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن "اللقاح لا يزال متاحًا أيضًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ، بما في ذلك للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا و15 عامًا، ولتقديم جرعة ثالثة للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة".

ومن بين أكثر من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، تلقى أكثر من 92 مليون شخص لقاح فايزر-بيونتيك.

وفي نهاية هذا الأسبوع، قال المسؤولون المطلعون على القرار إنهم ناقشوا كيفية الاستعداد للإطلاق بمجرد أن تمنح إدارة الغذاء والدواء موافقتها الكاملة، نظرًا إلى أنها ستكون فرصة لتشجيع التطعيم.

وقال الجراح العام الأمريكي، الدكتور فيفيك مورثي، في ​​برنامج State of the Union على شبكة CNN، الأحد، إن الموافقة يمكن أن تشجع المزيد من الناس على تلقي التطعيم والمزيد من التفويضات.

وأشار مورثي أيضًا إلى أن "عددًا قليلاً من الأشخاص" كانوا ينتظرون الموافقة الكاملة قبل الحصول على اللقاح ويعتقدون أن "هذا قد يدفعهم نحو التطعيم".

وتتقدم شركة مودرنا للحصول على الموافقة الكاملة للقاح ضد كوفيد-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

ولم تتقدم شركة "جونسون آند جونسون" حتى الآن للحصول على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحها.

ودفع بعض الخبراء إدارة الغذاء والدواء إلى الموافقة على اللقاحات بسرعة، لأن القيام بذلك قد يساعد في مكافحة التردد في تلقي اللقاح.

وتأتي الموافقة الكاملة على جرعات كوفيد-19 بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط تقديم جرعات معززة للبالغين الذين تم تطعيمهم اعتبارًا من 20 سبتمبر/ أيلول، وفي انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء وتوصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحتى الآن، يعد لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا متاحًا للأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة.

وتتوقع فايزر أن تحصل على بيانات تجريبية للقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

ويمكن أن تتقدم الشركة بطلب موافقة حتى تمنح لقاحها لمن هم أصغر سنًا بعد فترة وجيزة.

وقالت الشركة أيضًا إن البيانات الخاصة بالأطفال الأصغر سنًا، والذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، قد تكون متاحة بعد فترة قصيرة.