8 أعراض للإجهاد الحراري خلال فصل الصيف يجب الحذر منها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل الأجواء الصيفية التي نعيشها الآن، يجب الحذر من الإصابة بالإجهاد الحراري.

وسلّطت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، الضوء على أعراض الإجهاد الحراري عبر "تويتر"، بالإضافةً إلى طرق لمساعدة المصابين به.

8 أعراض للإجهاد الحراري:

الصداع

الدوخة والتشتت

التعرق المفرط، مع علامات شحوب ورطوبة الجلد

الغثيان أو فقدان الشهية

سرعة التنفس أو النبض

تشنجات في عضلات القدمين واليدين

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر

العطش الشديد

الأجواء الصيفيّة، والشمس الحارة ☀️🔥 قد تُصيبك ببعض الأعراض، فاحذر منها! #عش_بصحة https://t.co/uKEjI73Snk

5 خطوات لمساعدة المصاب بالإجهاد الحراري:

اطلب المساعدة فوراً، واتصل بالطوارئ

أخرج المصاب إلى منطقة باردة

شجع المصاب على شرب الماء

اجعل المصاب يستلقي مع رفع قدميه قليلاً

برِّد جلد المصاب برش الماء عليه، ووضع كمادات باردة تحت الإبطين، والرقبة