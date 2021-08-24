هل تسبب طقطقة الأصابع خشونة بالمفاصل حقًا؟

7 أسئلة اطرحها على طبيبك حول علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

بالفيديو: هل تعاني من التهاب المفاصل؟ تناول هذه الأطعمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُشعرك طقطقة الأصابع بالراحة؟ سواءً كنت كذلك أم لا، من المؤكد أنك سمعت أن القيام بذلك مضر بصحتك. ولكن، ما مدى صحة ذلك؟

وأشار مجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" إلى إشاعة تنص على أن طقطقة الأصابع تسبب خشونة ومشاكل في المفاصل.

وإذا كنت من محبي طقطقة أصابعك، فقد تُريحك الحقيقة، إذ أشار المجلس في مقطع فيديو أنها لا تؤثر على مفاصلك.

وتنتشر طقطقة الأصابع بشكل أكبر بين الذكور، ويكون سببها في بعض الأحيان هو التوتر.

وتكون الأصوات الناتجة عن طقطقة الأصابع، نتيجة فقاعات النيتروجين التي تتحرك من مكانها في السائل الزليلي.

وأشار الفيديو إلى دراسة أثبتت عدم حدوث التهاب في مفاصل اليد عند طقطقة الأصابع.

والخلاصة هي أن طقطقة الأصابع بدون وجود الإحساس بالألم لا ترمز إلى أي مشاكل صحية.