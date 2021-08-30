دليلكم لاختيار نظارة شمسية مناسبة خلال فصل الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة، ما يقع بعضنا في حيرة عند شراء نظارة شمسية. وأشار مجلس الصحة الخليجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أهمية دور النظارات الشمسية في حماية العين.

تعرّف إلى أهم 4 معايير تساعدك في اختيار نظارتك الشمسية المناسبة:

اختر النظارات الشمسية التي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية وتحتوي على ملصق "حماية 100% ضد كلٍ من أشعة "UVA" و UVB".

اشتر النظارات ذات الحجم والإطار الكبير

وكلما زادت التغطية في النظارات الشمسية، قلّ ضرر أشعة الشمس على العينين.

يجب أن تكون العدسات مستقطبة، وتحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطع المستوية.

اختلاف لون العدسات والتكلفة ليس لهما بالضرورة أي دور في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ما هو شكل النظارة التي تناسب وجهك؟

الوجه البيضاوي : أي نوع من النظارات تقريباً يناسبك، ولكن تجنب النظارات الضيقة لأنها تجعل الوجه يبدو أطول.

: أي نوع من النظارات تقريباً يناسبك، ولكن تجنب النظارات الضيقة لأنها تجعل الوجه يبدو أطول. الوجه المستدير : النظارات المربعة والمستطيلة ذات الإطارات الضيقة أو الأشكال غير المتماثلة تناسب هذه الوجوه.

: النظارات المربعة والمستطيلة ذات الإطارات الضيقة أو الأشكال غير المتماثلة تناسب هذه الوجوه. الوجه المربع : النظارات الدائرية ذات شكل الفراشة أو عين القطة مناسبة لإضفاء بعض النعومة على هذا الشكل من الوجوه.

: النظارات الدائرية ذات شكل الفراشة أو عين القطة مناسبة لإضفاء بعض النعومة على هذا الشكل من الوجوه. الوجه على شكل قلب: النظارات التي تخلق بعض التوازن بين منطقة الحاجب والذقن هي اختيار مناسب لك.

هل تعلم أن لون كل عدسة مناسب لنشاط مختلف؟

العدسة الرمادية : مناسبة للأيام المشمسة جزئياً إلى ساطعة، وتُستخدم للمشي خارجاً

: مناسبة للأيام المشمسة جزئياً إلى ساطعة، وتُستخدم للمشي خارجاً العدسة الخضراء : تحافظ على توازن اللون الحقيقي، لذا هي جيدة لظروف الإضاءة المختلفة، وتستخدم للتنزه في الحدائق

: تحافظ على توازن اللون الحقيقي، لذا هي جيدة لظروف الإضاءة المختلفة، وتستخدم للتنزه في الحدائق العدسة البرتقالية : مناسبة للأيام الغائمة، إذ تعزز التباين وتقلل من إجهاد العين، وتستخدم للتزلج

: مناسبة للأيام الغائمة، إذ تعزز التباين وتقلل من إجهاد العين، وتستخدم للتزلج العدسة الوردية : مثالية لظروف الإضاءة المتوسطة إلى المنخفضة، وتستخدم لركوب الدراجات

: مثالية لظروف الإضاءة المتوسطة إلى المنخفضة، وتستخدم لركوب الدراجات العدسة البنية: مناسبة لظروف مشمسة ومتفاوتة إذ تعزز التباين وحدة البصر، وتستخدم للقيادة

تعرّف أكثر إلى دور النظارات الشمسية في حماية العين، وشكل النظارة التي تناسب وجهك، بالإنفوغراف أعلاه.