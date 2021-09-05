هذه أحد أكثر مشاكل العيون انتشارًا ويمكن أن تتسبب بفقدان النظر

سيدة تخطئ بين قطرات العين والصمغ.. وهذه نصيحة الطبيب عندما يحدث ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن عانيت من جفاف العين؟ أنت لست وحدك، حيث تُعد هذه أحد أكثر مشاكل العيون انتشارًا حول العالم، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة في سلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ويُعد تشوش الرؤية أحد أهم أعراض الإصابة بهذه الحالة، ما قد يؤدي إلى فقدان النظر بالكامل.

أسباب جفاف العين؟

تضرر أحد الغدد الدمعية

انخفاض حساسية القرنية

قلة الرمش واتساع فتحة الجفون

تغيرات هرمونية

استخدام العدسات اللاصقة

بعض أنواع الأدوية

وقد يساعد الكشف المبكر ومعرفة المشكلة وتشخيصها منذ البداية في تسهيل التعامل مع سبب جفاف العين وتحديد الأدوية اللازمة لعلاج المشكلة.