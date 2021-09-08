هل تتناول المسكنات بشكل يومي؟ توقف عن ذلك لهذا السبب

سواء كان ألمًا حادًا أو مرضًا مزمنًا.. إليك نصائح حول أفضل الطرق لتخفيف الآلام

دراسة: تناول مسكنات الألم الشائعة يمكن أن يمنع بعض أشكال سرطان الجلد

بينها مسكنات الألم.. لماذا يدمن الجسم على هذه الأدوية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون مسكنات الألم جزءاً من الحياة اليومية لبعض الأشخاص، ولكن، هل هي غير مضرة كما يعتقد البعض؟

ويعتقد البعض أن المسكنات غير مضرة، ولكن أوضّح مجلس الصحة الخليجي الحقيقة وراء هذه الإشاعة من خلال مقطع فيديو نشره على "تويتر".

وتُعتبر هذه المسكنات، التي لا تحتاج لوصفة طبية، الأكثر أماناً واستخداماً في العالم، ولهذا السبب، يعتقد البعض أنه لا ضرر منها.

وإذا تعدى الشخص الجرعة الموصى بها، سواءً عن طريق أخذ جرعة كبيرة في يوم واحد، أو الاستمرار بأخذ جرعات بسيطة لمدة طويلة وبدون وصفة طبية، فقد يسبب ذلك أضراراً خطيرة على الجسم.

ولذلك، يجب عدم أخذ أي دواء إلا عند الحاجة، إذ أشار المجلس إلى أن لهذه الأدوية جرعات محددة.

وإذا لم يخف الألم، استشر طبيبك.

🔴الإشاعة: أخذ المسكنات اليومي غير مضر 🟢الحقيقة: ⬇️ https://t.co/ywArORa3ms