دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتل العراق المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العربية التي تحتضن أعلى عدد من الإصابات نتيجة فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الإصابات 1،9 مليون حالة.

وتبعه المغرب في المرتبة الثانية بـ902 ألف حالة، بينما جاء الأردن في المرتبة الثالثة بـ806 ألف حالة.

وعندما يتعلق الأمر بالوفيات الناتجة عن الفيروس، احتلت تونس المرتبة الأولى، إذ وصل عدد الوفيات إلى 24،1 ألف شخص، وتبعها العراق في المرتبة الثانية بـ21،4 ألف شخص.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ16،8 ألف حالة وفاة.

وإليكم عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الدول العربية في الإنفوجرافيك أعلاه: