هل تعاني من التعرّق المفرط؟ إليك 6 ممارسات للتخفيف من تلك الحالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعاني من التعرّق المفرط، فإليك بعض الممارسات التي قد تساعدك في التخفيف من ذلك.

ويُعتبر التعرّق المفرط بدون القيام بأي جهد، أو ممارسة الرياضة، حالة استثنائية يتطلب التعامل معها شكلًا مختلفًا، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة" على "تويتر".

وقد تُصيب هذه الحالة الجسم بالكامل، أو منطقة معينة فقط.

ويمكن للأشخاص اللجوء إلى حقن "البوتوكس" لعلاج منطقة التعرق المفرط، أو الخضوع لجراحة من أجل إزالة الغدّة العرقية.

وإليك 6 ممارسات يمكنك القيام بها للتخفيف من التعرّق:

ضع بودرة على الأقدام المتعرقة

تجنب الملابس الضيقة

ضع واقيات العرق

استخدم صابون استحمام لطيف على البشرة

تجنب المحفزات من الأطعمة والمشروبات، مثل الكافيين، والتوابل الحارة، والحامض

استخدم مضادات التعرق بدلاً من مزيلات العرق

ولا تنس استشارة طبيبك لمعرفة الإجراء المناسب لحالتك.