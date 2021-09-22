الإمارات تعلن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامات في هذه الأماكن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات عن السماح بعدم إلزامية وضع الكمامات في بعض الأماكن مع تطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذا القرار يأتي بعد رصد انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة بالبلاد، نتيجة توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الإصابات، إضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة.

وسيُسمح بعدم وضع الكمامات عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وفي وسائل النقل الخاصة بالمقيمين في المنزل نفسه، إضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص الذين يتواجدون بمفردهم في الأماكن المغلقة، أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة، والتجميل، والصالونات، وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي يُسمح فيها بعدم وضع الكمامات، لكن مع تطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

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وشدّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بالكمامات في الأماكن التي تلزم بوضعها.

وأكدت الدراسات أن الكمامة هي من أهم الوسائل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامات في الأماكن التي تلزم وضعها.

 

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