مراكز السيطرة على الأمراض للنساء الحوامل: احصلن على لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصية عاجلة الأربعاء تحثّ النساء الحوامل، واللواتي أنجبن في الآونة الأخيرة، على تلقي لقاح فيروس كورونا.

وبحسب هذه المراكز، يجب على النساء اللواتي يُحاولن أو يخطّطن للحمل، واللواتي يُرضعن أطفالهنّ، تلقي لقاح كورونا، إذ بلغت نسبة الحوامل اللواتي تلقين اللقاح حتى الآن نسبة 31٪، وانعكس ذلك على استشفاء الآلاف وتسجيل أكثر من 160 حالة وفاة.

ودقّت الوكالة الأمريكية ناقوس الخطر الصحي، وأوصت بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل الحمل، أو خلاله، لأن الفائدة منه تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة.

واعتبارًا من 27 أيلول/سبتمبر 2021، أكّدت المختبرات تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بفيروس "كوفيد- 19" بين الحوامل، بينها أكثر من 22 ألف حالة استشفاء و161 حالة وفاة.

ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في هذا التنبيه إلى أنّ 22 امرأة حامل فارقن الحياة في آب/أغسطس فقط، الذي يُعتبر الشهر الأسوأ حتى الآن منذ بدء الجائحة، لافتًة إلى أنّ "البيانات الواردة من شبكة مراقبة الاستشفاء المرتبطة بـ"كوفيد19" عام 2021، تبين أن نحو 97٪ من الحوامل اللواتي دخلن إلى المستشفى (بسبب المرض أو المخاض والولادة) كنّ مصابات بفيروس "SARS-CoV-2"، ولم يتلقين اللقاح.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن خطر الإصابة بـ"كوفيد- 19" خلال الحمل لا يقتصر فقط على الأم، بل قد يتسبب بولادة مبكرة، أو أطفال مرضى، الأمر الذي يستوجب نقلهم إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولاد. مضيفة أن الإصابة بكورونا قد ينتج عنها أيضًا "ولادة أجنّة ميتة".

وجاء في البيان الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "معدلات التلقيح الأعلى سُجّلت في صفوف الحوامل في دول آسيا (45،7٪)، وتدنت بين الحوامل الهيسبانيك او اللاتينيين (25٪)، لتحقق الحوامل اللواتي يتمتعن بالبشرة السوداء النسبة الأدنى 15،6٪".

وذكرت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي، في البيان، أنّه "يمكن أن يكون الحمل وقتًا خاصًا وضاغطًا في آن، لكنه يشكل مصدر قلق إضافي للعائلات خلال الجائحة. أنا أشجع بشدة الحوامل أو اللواتي يرغبن في الحمل، بالتحدث مع طبيب مختص حول الفوائد الوقائية التي يؤمنها اللقاح ضد فيروس كورونا، بهدف أن يحافظن على صحة أطفالهن وصحتهنّ".

وأوضحت والينسكي خلال مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض أن "الدراسات أظهرت أن لقاحات فيروس كورونا آمنة للنساء الحوامل. كما يتم تشجيعهنّ على تلقي لقاح الإنفلونزا"، مضيفةً: "نحن محظوظون الآن لأن لدينا بيانات أمان استثنائية في شأن هذه اللقاحات. نحن نعلم أن النساء الحوامل معرّضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، والدخول إلى المستشفى، والتنفس الإصطناعي".

ولفتت والينسكي إلى أن تمنّعهن عن تلقي اللقاح يعرّض صحة أطفالهنّ لخطر متزايد. مشيرة إلى أن "البيانات التي في حوزتنا، تؤكّد أن تلقي اللقاح في أي وقت أثناء الحمل أو الرضاعة، آمن وفعال وليس له آثار سلبية على الأم والطفل".

وكانت مديرة وحدة تحصين الأمهات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة دانا ميني دلمان، قد أطلعت الأسبوع الماضي، اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز بشأن التوجهات المقلقة بين النساء الحوامل.

وقالت دلمان في الاجتماع: "زادت أعداد الحوامل اللواتي أُدخلن إلى وحدة العناية المركزة في تموز/يوليو وآب/أغسطس.. وهذا الواقع انسحب على شهر أيلول/سبتمبر"، مضيفة أن "معدّل الوفيات المبلّغ عنه في آب/أغسطس هو الأعلى منذ بدء الجائحة"، ومشيرة إلى أننا "نعلم أن الحوامل المصابات بكوفيد 19، يمكن أن يمرضن بشدة. ويفارق بعضهن الحياة، وأنّ التداعيات الصحية التي يعانين منها خلال الحمل قد تؤثر سلبًا على حديثي الولادة".

وأوضحت دلمان: "نعلم أيضًا أنه بسبب فيروس كورونا، سينمو الأطفال من دون أمهاتهم".

ثمّ توجّهت مباشرة إلى النساء: "نعلم أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة. إذا كنت حامل، أو في مرحلة ما بعد الولادة، أو مرضعة، أو تحاولين الحمل الآن أو قد تحملين في المستقبل، لا تتردّدي في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا".