تجنب استخدام الدواء بعد انتهاء صلاحيته لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون لدى بعض الأشخاص صندوقاً منسياً يحتوي على مختلف الأدوية التي تراكمت بمرور الأعوام. ومن المهم تفقد تاريخ انتهاء الأدوية قبل استهلاكها.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في تغريدة على "تويتر"، إلى أن تاريخ الصلاحية قد يكون مطبوعاً أو مختوماً على غلاف الدواء الخارجي، أو علبة الدواء، كما أنها أضافت ضرورة إتلاف الدواء عند انتهاء صلاحيته، وعدم تركه في متناول الأطفال.

وإليك تأثير استخدام الدواء بعد انتهاء صلاحيته:

المادة الفعالة قد تصبح غير مستقرة كيميائياً

فعالية الدواء قد تتغير

تحلل الدواء قد ينتج عنه مواد سامة وضارة بالمريض

يزيد من فرصة تلوث الدواء

@majeedahmed46 مرحبًا بك، لا يُنصح باستخدام الدواء بعد انتهاء صلاحيته. https://t.co/qOTQh7IdSz