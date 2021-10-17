لأول مرة منذ أبريل 2020.. الإمارات تسجل إصابات بفيروس كورونا دون الـ100 حالة

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لوحة تشير إلى الطريق إلى مركز تطعيم ضد فيروس كورونا، تم إنشاؤه في مركز دبي المالي العالمي في إمارة دبي، في 3 فبراير 2021
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

‌‎دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت الإمارات العربية المتحدة إصابات جديدة لفيروس كورونا كانت دون الـ100 حالة، في أول مرة للبلاد منذ أبريل/ نيسان 2020.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأحد،‌ إنه تم رصد 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الحالات المسجلة 738,586 حالة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

‌وفي يوم 2 أبريل/ نيسان من العام الماضي، كان لدى الإمارات 99 حالة قبل أن تتخطى المائة منذ ذلك الحين.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2,120 حالة.

‌‎وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 317,254 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها في الإمارات 20 مليون جرعة و701 آلاف و898 جرعة، من بينها 15,616 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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