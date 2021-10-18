دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط انتشار فيروس كورونا حول العالم، إليكم ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19".

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الإصابات، بـ 738،5 ألف إصابة، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنحو 548 ألف إصابة (547،9 ألف إصابة)، بحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وبالنسبة إلى عدد الوفيات، جاءت السعودية في المرتبة الأولى بـ8،763 حالة وفاة، بينما حلّت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بـ4،105 حالة وفاة.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه على ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"