(CNN)-- قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف الخميس، إنه مع رفع القيود خلال فصل الشتاء، من المتوقع ارتفاع حالات كوفيد-19. لكن يبقى أن نرى أن هذا سيؤثر على أنظمة الرعاية الصحية بنفس الطريقة التي أثر بها العام الماضي.

عندما سُئل عن مدى قلقه بشأن ارتفاع الحالات في المملكة المتحدة وما إذا كان يبدو أنه سيكون هناك شتاء آخر من الإغلاق المحتمل في أماكن ذات معدلات تطعيم منخفضة أو إجراءات وقائية قليلة، قال الدكتور مايك رايان إنه "لا شك" في أن هناك "شك" في جميع أنحاء أوروبا بشأن زيادة طفيفة في عدد الحالات المبلغ عنها في عدد كبير من الأماكن.

وقال رايان: "أعتقد أن ما نراه هو، في جوهره، عودة المجتمعات إلى ما يعتبره الناس طبيعيًا، وقد تم رفع القيود تدريجيًا في العديد من البلدان على مراحل خلال الأشهر الماضية. معظم هذه القيود لم تعد مطبقة الآن في العديد من البلدان. ونحن نرى ذلك يتزامن مع فترة الشتاء، حيث يتحرك الناس في الداخل مع ظهور البرد".

وأضاف أنه بسبب ذلك يكون هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي والحركة، وعندما يحدث ذلك في وجود فيروس ينتشر بطريقة تنفسية سيكون هناك المزيد من الحالات.

وقال: "الحقيقة هي أنه في الوضع الذي يوجد فيه اختلاط اجتماعي مكثف في فترة الشتاء مع الأشخاص بالداخل، سنشهد مزيدًا من انتقال الفيروس. السؤال هو ما إذا كان هذا الانتقال يتحول إلى حالات خطيرة ودخول المستشفى ووفيات".

وأشار إلى أن طريقة تجنب ذلك هي التأكد من حصول الناس، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر، على التطعيمات المناسبة.

وقال رايان: "نتوقع أن نرى زيادة في الحالات. يبقى السؤال حول ما إذا كان سيكون لدينا نفس تجربة العام الماضي مع تعرض النظم الصحية للضغط مرة أخرى".